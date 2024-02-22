الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة محمد الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في الكتف، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن الشناوي يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، وأنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفره إلى الخارج لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر وجميع الاحتمالات قائمة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم اتخاذ الخطوة المقبلة في تأهيل الشناوي بما يخدم مصلحة اللاعب، لافتا إلى أن الاتجاه الأقرب إلى الآن خوض الحارس الدولي الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر.

ووجه جاب الله الشكر لطبيب المنتخب، الدكتور محمد أبوالعلا، على تواصله الدائم معه بشأن الحالات الطبية للاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم محمد الشناوي، والذي تم التنسيق لسفره إلى ألمانيا في أسرع وقت لإجراء الجراحة.