جدول مباريات البطولة العربية للميني فوتبول بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق بعد غد السبت علي ملاعب ايرو سبورت المطار منافسات البطولة العربية الأولي للمينى فوتبول بمشاركة 5 منتخبات عربية هي مصر و تونس وليبيا و الصومال و لبنان



وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة



وتستمر منافسات البطولة حتى الأربعاء المقبل الموافق 28 فبراير



يقام حفل الافتتاح في تمام السادسة مساء بعد غد السبت علي أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر و الصومال في تمام السابعة مساء نفس اليوم



جدول مباريات البطولة

السبت 2/24



مصر ضد الصومال الساعة 7

ليبيا ضد تونس الساعة 8 ونصف



الأحد 2/25



لبنان ضد ليبيا الساعة 4



تونس ضد مصر الساعة 5 ونصف



الاثنين 2/26



ليبيا ضد الصومال الساعة 4



تونس ضد لبنان الساعة 5 ونصف



الثلاثاء 2/27

الصومال ضد لبنان الساعة 4



مصر ضد ليبيا الساعة 5 ونصف



الأربعاء 2/28



لبنان ضد مصر الساعة 4



تونس ضد الصومال الساعة 5ونصف.