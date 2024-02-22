ميدياما يرفض تأجيل لقاء الأهلي ويطرح التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - رفض نادي ميدياما الغاني طلب الأهلي بتأجيل لقاء الفريقين المقرر غداً الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد توني أوبين رئيس ميدياما في تصريحات صحفية أن الأهلي وصل إلى كوماسي في رحلة وصلت إلى ساعة واحدة وبالتالي لا داعي للتأجيل.

وأعلن ميدياما أسعار تذاكر المباراة بأسعار (10 و20 و100) سيدي غاني ما يوازي (0.8 و1.6 و8 دولار أمريكي).

وجاء إعلان ميدياما عن أسعار التذاكر وطرحها عبر منصات التواصل الاجتماعي بموعد اللقاء غداً الجمعة تحدياً لطلب الأهلي من الاتحاد الأفريقي (كاف) بتأجيل اللقاء.

وتعرضت بعثة الأهلي لحادث في مطار أكرا أدى لتعطل الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل البعثة إلى كوماسي مباشرة.

واضطرت البعثة للمبيت في أكرا ليلة أمس الأربعاء قبل السفر ظهر اليوم إلى كوماسي وسط حالة من الإرهاق الشديد التي انتابت اللاعبون.