طائرة الاتحاد السكندرى تواجه سبورتنج فى مباراة فاصلة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة الطائرة بنادى الاتحاد السكندرى فريق نادى سبورتنج في المباراة الفاصلة للدور التصنيفي للدوري في الرابعةعصرا مساء اليوم علي صالة اتحاد الشرطة .

وكان فريق زعيم الثغر قد فاز تحت قيادة المدير الفني الكابتن حسن الحصري علي فريق سبورتنج في اللقاء الثاني بثلاثة أشواط مقابلشوطين في الدور التصنيفي للدوري

وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :-الشوط الاول : 25 - 21 سبورتنج

الشوط الثاني : 25-21 الاتحاد

الشوط الثالث : 25- 19 سبورتنج

الشوط الرابع : 25 - 13 الاتحاد

الشوط الخامس : 15 - 10 الاتحاد

ومن المتوقع ان تشهد صالة اتحاد الشرطة مباراة حماسية بين الفريقين