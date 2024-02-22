شوبير يصدم جمهور الاهلي بشأن مباراة ميدياما الغاني

وجه الإعلامي أحمد شوبير صدمة لجمهور الاهلي بشأن مباراة ميدياما الغاني المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وواجهت بعثة الاهلي أزمة أمس بعد إقلاعها من مطار القاهرة، حيث حدث عطل في طائرة الفريق المتجهة غانا، وبعد وصول بعثة الفريق إلى مطار أكرا حدث عطل أيضًا بعد أن اصطدم جرار في طائرة الفريق، لتلغى الرحلة ويضطر اللاعبون للمبيت في أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا، ثم تحركت البعثة صباح اليوم من أكرا إلى كوماسي حيث ستنطلق المباراة غدًا الجمعة.

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وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مباراة الاهلي وميدياما الغاني تقام في موعدها غدا الجمعه الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهرة”.

وكان النادي الاهلي قد طلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني المقرر لها غدًا بسبب تأخر وصول بعثة الفريق إلى كوماسي بسبب العطل الفني في طائرة الفريق.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، جمعها المارد الأحمر من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.