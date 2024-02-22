في وجود سليمان.. حسين لبيب يدعم لاعبي الزمالك قبل السفر إلى الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على دعم لاعبي الفريق، قبل السفر إلى الجزائر اليوم لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتسافر بعثة الفريق في الرابعة عصر اليوم.

وتواجد حسين لبيب في التدريب الأخير لفريق الزمالك، الذي أقيم صباح اليوم، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي الفرعي.

وعقد رئيس الزمالك جلسة مطولة مع الجهاز الفني واللاعبين بحضور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، من أجل تحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبو سليم الليبي في مشوار الأبيض للمنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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