بعثة الزمالك تطير إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائر، استعداداً لخوض مباراة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

محمد يوسف

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