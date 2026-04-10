انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية تثبيت الهدنة وشمول لبنان بوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد بدر عبد العاطي".وشهد اللقاء وفق البيان "مناقشة التطورات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف التصعيد، واحتواء آثار الحرب"، وأكد السوداني "أهمية تثبيت الهدنة، وشمول لبنان بوقف إطلاق النار"، مجددا "إدانة العراق لعدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب اللبناني الشقيق".

وأشار رئيس الوزراء الى "ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون العربي المشترك للعمل على احتواء التوتر وتجنب المزيد من انعدام الاستقرار"، مؤكدا دعم العراق المتواصل لتفعيل الحوار والحلول الدبلوماسية لتعزيز التهدئة وحفظ سيادة دول المنطقة ومقدرات شعوبها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لرؤية الحكومة العراقية ومساعيها في تجنيب بلدان المنطقة المزيد من تداعيات الحرب، مبيناً أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.