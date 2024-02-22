كولر: الأهلي سيقهر الصعوبات أمام ميدياما

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صعوبة مباراة الفريق أمام ميدياما التي تقام مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كولر أن الفريق لن يسوق الأعذار، رغم الصعوبات التي واجهناها أمس في رحلة الوصول إلى غانا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «واجهنا صعوبات كبيرة بالأمس، ولذلك لم يكن التحضير للمباراة بالشكل الأمثل، ولكن سنقدم أقصى ما لدينا».

وأضاف المدير الفني: «هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة أمس».

وشدد كولر على عدم وجود أي أعذار قبل مباراة ميدياما غدًا، رغم كل الصعوبات التي واجهها الفريق، وجميع اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم.

واسترسل كولر قائلًا: «فريق ميدياما يخوض آخر مباراة على ملعبه، ولديه الفرصة في المنافسة، لا سيما أن المجموعة متقاربة في النقاط، ورغم الأجواء التي أحاطت بالفريق إلا أن الأهلي قادر على تقديم أقصى ما لديه خلال مباراة الغد، وتحقيق هدفه منها».

وأكد المدير الفني أنه يعتبر كل مباراة بداية جديدة للفريق، ولا ينظر إلى التاريخ في المواجهات، لكنه ينظر إلى محاولة الحفاظ على حظوظ الأهلي في التأهل من خلال تحقيق نتيجة إيجابية.

وردًّا على الإصابات داخل صفوف الفريق، قال كولر إن محمد الشناوي أجرى جراحة في الكتف بعد تعرضه للإصابة في أمم إفريقيا، وبيرسي تاو تعرض لحالة من الإرهاق بعد العودة من أمم إفريقيا، وتم منحه راحة ثم شارك في التدريبات، وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد.

وأوضح المدير الفني أن الأهلي قدم مباريات كبيرة في الموسم الحالي، ولكن يبقى الحديث قائمًا على إهدار الفرص، حيث كان بإمكان الفريق التسجيل وتحقيق الفوز خلال لقاءي بلوزداد، وأنه يأمل أن يكون اللاعبون في حالة من التركيز الشديد أمام المرمى للتسجيل خلال مباراة ميدياما غدًا.

واختتم مارسيل كولر حديثه قائلًا: «كان لدينا أمل أن يكون هناك تفاهم وتقدير من الاتحاد الإفريقي لموقفنا، ولكن في النهاية الفريق سيقدم أقصى جهد خلال مباراة الغد، وأود أن أوجه الشكر للسفير المصري في غانا أيمن الدسوقي، والدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في غانا، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، لتذليل كل الصعوبات لوصول الأهلي إلى كوماسي اليوم».