الإيمان يتوج بلقب بطولة الجمهورية للبوتشا

ياسر رشاد - القاهرة - توج نادي الإيمان ببطولة الجمهورية للبوتشا على حساب فريق القومي، في البطولة التي أقيمت في الفترة من 20إلي 21فبراير.

بينما حصل فريق القومي على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث البنك الأهلي.

كما توج نادي الإيمان بالدرع العام بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للبوتشا.

وتقدم الدكتور أحمد ادم رئيس الاتحاد المصري للبوتشا بالشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا خلال الفترات الماضية.

وأكد أحمد آدم أن النجاح الذي حققه منتخب مصر في البطولة هذا الموسم جيد للغاية مقارنة بالمشاركة في البطولة الماضية بجنوب أفريقيا.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لرياضات الشلل الدماغي، أول من ساهم في انتشار رياضة البوتشا في مصر، واستطاعت مصر التأهل لبارالمبياد باريس، بعد خمس سنوات من دخول اللعبة مصر.

ورياضة البوتشا عبارة عن كرة إسفنجیة بغطاء من الجلد هذه الكرة التي حققت أحلام كثیر من لاعبي الشلل الدماغي الذین لم تمكنهم قدراتهم البدنیة من المشاركة في لعب كرة القدم أو اليد، ففتحت هي آفاق جديدة لهم تمكنهم من لعب الكورة التي لطالما حلموا بها.