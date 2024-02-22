شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وجوه جديدة بقائمة الزمالك فى الظهور الأفريقي الأول لـ جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد 9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك التي أعلن عنها البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وظهر 9 لاعبين جدد فى قائمة الزمالك فى أول مباراة للبرتغالى جوميز فى أفريقيا مقارنة بالقائمة الماضية لمباراة الإسماعيلى بالدورى وانتهت بالتعادل السلبي.

وجاءت قائمة اللاعبين الجدد الذي ضمهم جوميز للقائمة لمباراة أبو سليم كالتالى:

1- عبد الرحمن نفاد (حارس مرمى)

2- ياسر حمد

3- أحمد فتوح

4- أحمد حمدى

5- محمد عاطف

6- مهاب ياسر

7- مصطفي شلبي

8- سامسون أكينيولا

9- ناصر منسي.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.