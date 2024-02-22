بطولة إيطاليا: إنتر يعلن إصابة تورام في الفخذ الايمن

الرياص - اسماء السيد - روما: يعاني مهاجم إنتر الايطالي الفرنسي ماركوس تورام الذي اصيب خلال مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام أتلتيكو مدريد الاسباني الثلاثاء (1 0)، بشد في العضلة المقربة الطويلة للفخذ الايمن، حسب ما أعلن النادي الخميس.

وأضاف النادي اللومباردي "سيخضع لمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة"، من دون ان يوضح مدة غيابه.

ووفقًا للصحافة الإيطالية، فقد تصل مدة غياب تورام (26 عاما) الى أسبوعين، لكنه من المرجح ان يكون جاهزا لمواجهة الاياب امام روخيبلانكوس في 13 آذار (مارس) المقبل.

وتعرّض تورام، وصيف بطل العالم 2022، والذي سجل عشرة أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم، للإصابة بعد ضربة قوية قبل انتهاء الشوط الاول بقليل ولم يشارك في الشوط الثاني.

ويواجه "نيراتزوري" نظيره ليتشي الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من "سيري آ"، ثم أتالانتا في مباراة مؤجلة من المرحلة 21، وجنوى في 4 آذار (مارس) ضمن المرحلة 27.