الهلال وسباهان .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي وسباهان الإيراني المقامة الآن على ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص خلال مجريات نصف اللقاء الأول أبرزها كرة محمد كنو التي تصدت لها العارضة، وفرصة ميشايل المهدرة والتي كانت الأقرب لتسجيل الهدف الأول,

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: الشهراني – علي البليهي - حسان تمبكتي – سعود عبد الحميد

الوسط: نيفيز - محمد كنو – سالم الدوسري - مالكوم – ميشيل ديغادو

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف على ملعب استاد نقش جهان معقل الفريق الإيراني، سجل الأهداف مالكوم دي أوليفيرا وألكسندر ميتروفيتش و عبدالله الحمدان.