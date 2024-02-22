المصري " 2010 " يحقق لقب بطولة منطقة بورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 13 عام ” الفئة العمرية "2010" بقيادة الكابتن محمود حسين ، على ضيفه فريق الرباط بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس بملعب السيد متولي ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم.

بتلك النتيجة يحقق فريق المصري لقب البطولة برصيد 31 نقطة من الفوز بعشر مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى ، وبفارق خمس نقاط عن فريق بورفؤاد صاحب المركز الثاني.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، حيث سجل للمصري عمر حموكشة وياسين يحيى ويوسف حسن ، وفي الشوط الثاني يضيف فارس عبد المنعم وعمر حموكشة هدفين جديدين للمصري في الوقت الذي نجح الرباط فيه في إحراز هدفه الثاني لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بخمسة أهداف مقابل هدفين وحصوله على لقب البطولة.

مثل المصري في المباراة : عبد الرحمن ممدوح لحراسة المرمى ، مروان حسن ،آدم العشري ، عبد الرحمن هاني ، علي يحيى لخط الظهر ، ياسين يحيى ، محمد اسلام همام ، عمر خالد لخط الوسط ، يوسف حسن ، فارس عبد المنعم ، عمر حموكشة لخط الهجوم.

فيما شارك كبدلاء كل من يحيى تامر ، محمد سمير ، مهند العراقي ، محمد فلة ، مازن نصر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. محمود حسين مدربًا عامًا ، ك. محمد مرسي مدربًا مساعدا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك.محمد مجدي عامر إداريًا ، فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ،ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.