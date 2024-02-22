سالم الدوسري يحقق رقمًا مميزًا مع الهلال

دخل الدولي السعودي سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، قائمة مميزة رفقة “الزعيم” في كل البطولات، بعد مشاركته ضد سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الخميس.

ويستضيف نادي الهلال السعودي، نظيره نادي سباهان أصفهان الإيراني، على ملعبه الجديد “المملكة أرينا”، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوز الزعيم 3-1 خارج أرضه في مباراة الذهاب.

ونشر نادي الهلال، على حسابه الرسمي على منصة “إكس” صورة سالم الدوسري، وعلق عليها قائلًا: “الأفضـل في القـارة الأكبر وصل إلى 400 مباراة مع الهلال.. كان الذهـب والمجد العنوان الأبرز بتحقيقه 16 بطولة ووصافة العالـم”.

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وتمكن سالم الدوسري، صاحب الـ 32 عامًا، خلال مسيرته الاحترافية مع نادي الهلال، من تحقيق 16 لقبًا مختلفًا، أبرزها 5 ألقاب في الدوري السعودي، ولقبين في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى تحقيق وصافة كأس العالم للأندية.

ويلعب سالم الدوسري، مع فريقه الهلال السعودي، منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2011 وحتى الآن، علمًا بأنه انتقل إلى فياريال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في يناير 2018.