رامي ربيعة: نسعى لتحقيق الفوز على ميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - شدد رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة فريقه أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلاً: "أقدم الشكر إلى كل القائمين على بعثة الفريق، لقد واجهنا العديد من الصعوبات خلال الساعات الماضية، ولكننا نركز فقط في الملعب، ولا ننظر لأي شيء خارج المستطيل الأخضر".

وأضاف: "نسعى لتحقيق الفوز أمام ميدياما وحصد الثلاث نقاط، وتركيزنا ينصب بشكل كامل على هذا الهدف فقط، ولا يوجد لدينا أي أعذار خلال المباراة".

وتابع: "لكي نتأهل لابد أن نحقق الفوز خارج الأرض، ونركز في ذلك بشكل كبير من أجل بلوغ الدور المقبل من البطولة".

وواصل: "الجميع يعلم أن الأهلي يبحث دائماً عن الفوز في أي لقاء، ونحن نعتمد بشكل كبير على الجماعية في الأداء وتنفيذ تعليمات المدرب".

واختتم: "بكل تأكيد مباراة الغد أمام ميدياما ستكون في غاية الصعوبة، فهو فريق جيد وقدم نفسه بشكل قوي، أمام كل المنافسين في المجموعة، لكننا نركز على تحقيق الفوز فقط".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، على ستاد "بابا يارا" بغانا، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، فيما يتذيل فريق ميدياما المجموعة برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.