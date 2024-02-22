الوكرة يعلن استمرار مدربه على رأس القيادة الفنية للمنتخب القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الوكرة القطري اليوم الخميس، استمرار مدربه ماركيز لوبير، على رأس القيادة الفنية للجهاز الفني للمنتخب القطري الأول، بعد النجاح في التتويج بلقب كأس آسيا 2023 بقطر.

وكشف خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي، موضحاً: "أتوجه بالشكر إلى الإسباني ماركوس لوبيز المدير الفني السابق للفريق على الفترة التي قضاها معنا، خلال السنوات الماضية، ونتمنى له المزيد من التوفيق رفقة المنتخب الوطني".

وأضاف: "سيبقى لوبيز من أهم أبناء نادي الوكرة، ويمكنه العودة إلى الفريق في أي وقت خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "نعد جمهور نادي الوكرة بالعمل على استمرار الأداء المميز دائماً، وتقديم ما يليق بنادي الوكرة وجماهيره".

واختتم: "أعد الجماهير أننا سنبقى دائماً، في دائرة المنافسة على مختلف الألقاب".

وتمكن لوبيز من قيادة المنتخب القطري للتتويج ببطولة كأس آسيا 2023 بقطر، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب المنتخب الأردني.

وتولى لوبيز القيادة الفنية لمنتخب قطر في ديسمبر الماضي، كمدرب مؤقت عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب العنابي، تاركاً تدريب نادي الوكرة بشكل مؤقت.