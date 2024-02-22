"بتواجد وسائل الإعلام".. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة ميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ قليل مرانه على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي والوحيد بغانا اليوم على استاد بابا يارا، الذي من المقرر إن يستضيف مباراة الفريقين معاً.

وشهد المران تواجد وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة في بداية المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي.

وقام لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، بإجراء بعض فقرات الإحماء البدنية في بداية المران، قبل البدء في تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، فيما يتذيل فريق ميدياما المجموعة برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.