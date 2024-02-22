شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات عن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.، طارت بعثة الزمالك إلى الجزائر حيث تقام المباراة، لعدم توافر شروط الكاف على الملاعب الليبية، وذلك دون مجموعة من اللاعبين .

ضمت قائمة غيابات الزمالك أمام أبوسليم الليبي 7 لاعبين هم:

1- مصطفى الزنارى (للإصابة)

2- محمود علاء (استبعاد فنى)

3- سيف جعفر (لعدم القيد في القائمة الأفريقية)

4- ناصر ماهر (لعدم القيد في القائمة الأفريقية)

5- عبد الله السعيد (لعدم القيد في القائمة الأفريقية)

6- إبراهيم نداى (مزق في العضلة الضامة)

7- زياد كمال (مزق في العضلة الخلفية)

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية .

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.