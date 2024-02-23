رقم تاريخي لسالم الدوسري مع الهلال السعودي بعد مباراة سباهان أصفهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وصل نجم الهلال السعودي سالم الدوسري إلى مباراته رقم 400 بقميص الزعيم الهلالي، بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام سباهان أصفهان الإيراني.

ونشر الموقع الرسمي للهلال السعودي صوره للاعب، معلقاً عليها: "سالم الدوسري خاض المباراة رقم 400 مع الهلال في مختلف المسابقات".

وتمكن الدوسري من تسجيل هدف في فوز فريقه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق سباهان أصفهان الإيراني، في دور ال 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وحرص لاعبو الهلال السعودي على الاحتفال مع اللاعب بهذا الإنجاز، وقاموا بالتقاط العديد من الصور مع اللاعب بقميص يحمل رقم 400، لتخليد هذا الإنجاز التاريخي.