روما يهزم فينورد ويتأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي 

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق روما الإيطالي في حسم التأهل إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي بعد تخطيه عقبة فينورد الهولندي، بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

وانتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وهو نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ الفريقين إلى أشواط إضافية ثم ركلات الترجيح.

وكان فينورد قد بادر بالتسجيل عن طريق لاعبه سانتياجو خيمينيز في الدقيقة الخامسة مع بداية المباراة ثم أدرك لورينزو بيليجريني،هدف التعادل سريعا لفريق روما فى الدقيقة 15 من عمر المباراة.

ولحق روما في ثمن النهائي بمنافسه ميلان الإيطالي الذي تأهل على حساب رين الفرنسي.