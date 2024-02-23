بركات يكشف نقاط الضعف في ميدياما قبل مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق نقاط الضعف في فريق ميدياما الغاني، قبل مواجهة الأحمر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ميدياما من الفرق التي تجد صعوبة في الخروج بالكرة من الخلف وبناء الهجمات".

وأضاف: "دفاع فريق ميدياما الغاني غير جيد أيضًا وغير منظم، وأعتقد أنه بشيء من التركيز يستطيع النادي الأهلي الفوز في مباراة الغد".

وتابع: "كولر يعرف أن هناك فارق بين مواجهة شباب بلوزداد في ملعبه، وميدياما الغاني في ملعبه، فشباب بلوزداد فريق قوي، ولديه لاعبين أصحاب مهارات، لذا كان السويسري يفضل الخروج بالتعادل".

وأكمل: "تفكير مارسيل كولر سيتغير في مباراة الأهلي وميدياما، فأمام شباب بلوزداد كان سعيدًا بالتعادل، أما في مباراة ميدياما والفوارق الفنية ستدفعه للتفكير في تحقيق الفوز".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "حصول ميدياما على 4 نقاط جعلهم يدخلون حسابات التأهل، وستكون دوافعه كبيرة في مباراة الأهلي، لذا أقول إن المباراة صعبة، رغم الفوارق الفنية".