تقييم مفاجئ لـ مرموش في وداع فرانكفورت دوري المؤتمر الأوروبي

حصل الدولي المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني على تقييم مفاجئ في مباراة سانت جيلواز بعد وداع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر فريق فرانكفورت بمشاركة مرموش من سانت جيلواز، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب “كومرتسبانك أرينا”.

وشارك عمر مرموش أساسيًا، ولكنه لم يتمكن من مواصلة تسجيل الأهداف رفقة فريقه.

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تقييم مرموش في مباراة آينتراخت وسانت

حصل المصري مرموش على تقييم 7.1 في مباراة فريقه بدوري المؤتمر الأوروبي وفقًا لموقع سوفا سكور للاحصائيات.

كما حصل فارس شابي على أفضل تقييم بين لاعبي آينتراخت بدرجة 8.1، وكان أسوأ تقييم من نصيب كيفين تراب حارس المرمى بـ6.2.

ولعب مرموش 90 دقيقة خلال المباراة، وجاءت نسبة أهدافه المتوقعة 0.07، ولم يسدد على المرمى، فيما

سدد تسديدة بعيد عن المرمى.

وفاز نجم منتخب مصر في 2 محاولة مراوغة من 3،

ولمس الكرة 37 مرة، فيما مرر 11 تمريرة صحيحة من أصل 14بدقة 79٪.

وأرسل مرموش 2 كرة عرضية غير صحيحة، وفاز في 8 التحامات أرضية من 11، وفي التحام هوائي وحيد من 6.ف

وفقد نجم منتخب مصر حيازته على الكرة 13 مرة، فيما قطع الكرة مرتين.