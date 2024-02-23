الاهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية مقابل 3 ملايين دولار

حسم مجلس إدارة النادي الاهلي، اتفاقه مع أولى صفقاته الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وبحسب التقارير الصحفية التونسية، فإن الاهلي تمكن من إنهاء اتفاقه مع محمد علي بن رمضان، لاعب وسط المنتخب التونسي وفريق فرينكفاروزي المجري.

تجدر الإشارة إلى أن التونسي محمد علي بن رمضان، قد دخل ضمن اهتمامات القلعة الحمراء في وقت سابق.

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وطبقًا لموقع “كورة 24″التونسي، فإن الاهلي اتفق بالفعل مع اللاعب التونسي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع، أن بن رمضان وافق على عرض المارد الأحمر، حيث يتطلع لخوض التجربة داخل أروقة النادي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد، بأن صفقة تعاقد الاهلي مع بن رمضان، تقدر بحوالي 3 ملايين دولار، ولكن الموقع التونسي لم يكشف عن مدة العقد.

والجدير بالذكر أن بن رمضان، لم يحجز مكان في تشكيلة فريقه المجري الأساسية، حيث شارك في 24 خلال الموسم الحالي، لمدة 1.163 دقيقة، وسجل هدف وحيد وصنع 6 آخرين.