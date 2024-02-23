أبو سليم يعلن غياب 3 نجوم أمام الزمالك في الكونفدرالية

أعلن فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي غياب 3 لاعبين أمام الزمالك في المباراة القادمة بينهما في كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد نظيره أبوسليم الليبي يوم الأحد الموافق 25 فبراير، على ستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.

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وقال الحراري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: “جاهزون لمواجهة الأبيض ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الكونفيدرالية”.

وتابع مسئول نادي أبوسليم: “استقبلنا بعثة الزمالك في المطار، ونحن أخوة، وفريقنا يعاني من ثلاث غيابات أمام الأبيض”.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر، وظهور أحمد حمدي وياسر حمد ومحمد عاطف ومهاب ياسر صفقات الفريق الجديدة لأول مرة، وغياب محمود علاء ومصطفى الزناري.