موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أسيا.. كلاسيكو سعودي

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهت منافسات دور الـ16 الخميس الموافق 22 فبراير الجاري.

واختتمت منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا في نسختها الجارية.

ونجحت 4 فرق عربية في حجز مقعدها بدور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أسيا في نسختها الجارية، وهم: العين الإماراتي والثلاثي السعودي النصر، الاتحاد والهلال.

وتأهل الثلاثي السعودي الهلال والاتحاد والنصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى العين الإماراتي.

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وصعد الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نظيره سباهان الإيراني بنتيجة 6-2 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما أطاح الاتحاد بنظيره نافباخور الأوزبكي، وتأهل النصر على حساب الفيحاء، وصعد العين على حساب نسف قرشي الأوزبكي.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في مباراة الكلاسيكو السعودي.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أسيا

ستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال أسيا، في شهر مارس المقبل.

وستقام منافسات الذهاب أيام 4 ، 5 و6 مارس، على أن تقام الإياب من 11 وحتى 13 من الشهر ذاته.

مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الاثنين 4 مارس – العين ضد النصر

الثلاثاء 5 مارس – جيونبوك ضد أولسان، والهلال ضد الاتحاد

الأربعاء 6 مارس – شاوندونج تشان ضد يوكوهوما مارينوس

مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

11 مارس – العين ضد النصر

12 مارس – جيونبوك ضد أولسان، والهلال ضد الاتحاد

13 مارس – شاوندونج تشان ضد يوكوهوما مارينوس.