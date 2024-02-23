صفقة جديدة.. محمد علي بن رمضان على أعتاب القلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت تقارير صحفية تونسية أن محمد علي بن رمضان لاعب وسط فريق فرينكفاروزي المجري، على أعتاب الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الشياطين الحمر في الموسم القادم.

كشف موقع koora24 التونسي، الخميس، أن النجم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري وافق على الانتقال إلى النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف الموقع التونسي، أن قلة مشاركة محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي السابق مع فريقه فرينكفاروزي المجري، كانت سببا في موافقته على عرض النادي الأهلي للتعاقد معه.

وأضاف موقع موقع koora24 التونسي، أن عرض الأهلي للتعاقد مع بن رمضان يقدر بـ3 ملايين دولار.