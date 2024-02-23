ضربات الترجيح تنقذ روما امام فينورد في الدوري الأوربي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق أيه اس روما الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوربي بعد تغلبه على فريق فينورد روتردام الهولندي بأربعة أهداف لهدفين بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما .

وحسم أيه روما ركلات الترجيح بأربعة أهداف لهدفين بعدما نجح الحارس ميلي سفيلار في التصدي لركلتي ديفيد هانكو و علي ريزا جيهانبخش فيما اهدر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو احدي ركلات روما .

وكان روما قد دخل مباراة العودة في ملعب العاصمة الإيطالية وهو المرشح للتأهل بعد التعادل مع فينورد في لقاء الذهاب بروتردام وسجل هدف روما روميلو لوكاكو الا ان نجم فينورد سانتياجو خيمينيز فرض الصمت على مدرجات الملعب بعدما سجل هدف التقدم بعد مرور خمس دقائق فقط الا ان لاعب روما لورنزو بيليجريني نجح في ادراك التعادل بعد ١٥ دقيقة ليتعادل الفريقين ويستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي ثم الوقت الاصافي ليحتكم الفريقين الى ركلات الترجيح التي أنحازت لصالح أبناء المدرب دانيلي دي روسي البيت تاهلو إلى الدور ثمن النهائي الذي ستقام قرعته يوم الجمعة المقبل .