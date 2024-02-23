حقيقة أزمة كولر مع كهربا في الاهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود أزمة بين مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي، ومحمود كهربا، بسبب غيابه عن رحلة غانا.

وتداولت أنباء حول دخول كهربا في أزمة مع كولر، بسبب طلبه الغياب عن مباراة الاهلي وميدياما، بسبب حفل زفاف شقيقته.

ويلعب الاهلي مع ميدياما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، في السادسة مساءً.

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وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “ملعب أون تايم”، إن كهربا طلب من المدرب وخالد بيبو، التخلف عن بعثة الفريق لحفل زفاف شقيقته، وهو أمر طبيعي.

وأوضح أن مدرب الاهلي وافق على طلب كهربا، بعدما اطمأن على جاهزية المهاجم الفلسطيني وسام أبو على، بالإضافة إلى تواجد موديست وتأجيل سفره إلى فرنسا.

واختتم، بأن كولر وافق، لأن الأجانب تدرك جيدًا قيمة الأمور الاجتماعية، كما أن كهربا شارك في آخر دقائق لقاء مباراة شباب بلوزداد.