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ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة

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يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة، حيث يشهد 3 مواجهات قوية، بينهم الاهلي وميدياما.

موعد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا

اليوم الجمعة:

الهلال ضد بترو أتلتيكو – 6 مساءً.

الاهلي ضد ميدياما – 6 مساءً.

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أسيك ضد سيمبا – 9 مساءً.

غدًا السبت:

مازيمبي ضد بيراميدز – 3 عصرًا.

جوانينج جالاكسي ضد الوداد – 3 عصرًا.

نواذيبو ضد صن داونز – 6 مساءً.

يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد – 6 مساءً.

النجم الساحلي ضد الترجي – 9 مساءً.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى

1- صن داونز- 7 نقاط.

2- مازيمبي – 7 نقاط.

3- بيراميدز – 4 نقاط.

4- نواذيبو – 4 نقاط.

المجموعة الثانية

1-أسيك ميموزا – 10.

2-سيمبا – 5 .

3- جوانينج جالاكسي – 4.

4- الوداد المغربي- 3.

المجموعة الثالثة

1- بترو أتليتكو – 8 .

2- الترجي – 5.

3-الهلال – 4.

4- النجم الساحلي – 4.

المجموعة الرابعة

1- الاهلي- 6 نقاط.

2- شباب بلوزداد – 5.

3- يانج أفريكانز – 5.

4- ميدياما – 4.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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