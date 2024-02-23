ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة، حيث يشهد 3 مواجهات قوية، بينهم الاهلي وميدياما.
موعد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا
اليوم الجمعة:
الهلال ضد بترو أتلتيكو – 6 مساءً.
الاهلي ضد ميدياما – 6 مساءً.
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أسيك ضد سيمبا – 9 مساءً.
غدًا السبت:
مازيمبي ضد بيراميدز – 3 عصرًا.
جوانينج جالاكسي ضد الوداد – 3 عصرًا.
نواذيبو ضد صن داونز – 6 مساءً.
يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد – 6 مساءً.
النجم الساحلي ضد الترجي – 9 مساءً.
ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا
المجموعة الأولى
1- صن داونز- 7 نقاط.
2- مازيمبي – 7 نقاط.
3- بيراميدز – 4 نقاط.
4- نواذيبو – 4 نقاط.
المجموعة الثانية
1-أسيك ميموزا – 10.
2-سيمبا – 5 .
3- جوانينج جالاكسي – 4.
4- الوداد المغربي- 3.
المجموعة الثالثة
1- بترو أتليتكو – 8 .
2- الترجي – 5.
3-الهلال – 4.
4- النجم الساحلي – 4.
المجموعة الرابعة
1- الاهلي- 6 نقاط.
2- شباب بلوزداد – 5.
3- يانج أفريكانز – 5.
4- ميدياما – 4.