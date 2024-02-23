رضا عبدالعال: الأهلي سيتأثر بالإرهاق الشديد أمام ميدياما الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - يرى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق ان الاهلي سيتاثر بالارهاق خلال مواجهة ميدياما الغاني.

وقال عبدالعال هلال تصريحات تليفويونية " من وجهة نظري أن فريق الأهلي تأثر برحلة الطيران الشاقة في طريقه إلى غانا استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ".

وتابع:"الأهلي سيتأثر بالارهاق الشديد في مباراة ميدياما الغاني بسبب ما تعرضت له طائرة الفريق من عطل ثم استكمال الرحلة ".

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أنه من الأفضل أن يشارك وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي كبديل في مباراة ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيحتفظ بـ"وسام أبو علي" بديلًا أمام ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ".

وتابع:" لا أفضل اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي منذ البداية على وسام أبو علي في خط الهجوم حتى لا يتم حرقه فنياً ".