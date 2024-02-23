3 مباريات نارية في دوري روشن اليوم .. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري لقاءات الجولة الواحدة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 56 نقطة ، يليه غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة ، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وتستعرض “ بوابة الخليج 365 ” مواعيد مباريات اليوم من دوري روشن السعودي …

يستضيف التعاون نظيره الأخدود على ملعب الذئاب وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، وتذاع المباراة عبر قناة SSC HD.

فيما يواجه الرائد نظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد والمقرر لها في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، وتذاع المباراة عبر قناة SSC HD.

وتختم لقاءات اليوم بمواجهة ضمك والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري طارق حامد أمام نظيره الفتح والتي ستقام على ملعب النموذجي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، وتذاع المباراة عبر قناة SSC HD.