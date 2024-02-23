وسام أبو علي ينتظر ظهوره الأول مع الأهلي أمام ميدياما

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على تشكيل فريقه الاساسي الذي يحل ضيفاً على منافسه ميدياما الغاني مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الاهلي أزمة في غياب عدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم مروان عطية ومحمود عبد المنعم “كهربا” وأنتوني موديست.

وتشهد المباراة الظهور الاول لوسام أبو علي مهاجم الاهلي الجديد المنضم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة، كما يعود عمرو السولية للتواجد في تشكيلة الفريق الاساسية بدلاً من الموقوف مروان عطية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما الغاني

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق- إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

موعد مباراة ميدياما والاهلي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما في دوري ابطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس