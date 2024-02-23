نقل نجم الهلال السعودي إلى المستشفى بعد مباراة سباهان

نُقل المدافع علي البليهي، نجم الهلال السعودي، إلى المستشفى صباح اليوم الجمعة، بعد معاناته من نزلة معوية، بعد تجاوز فريقه عقبة سباهان أصفهان الإيراني.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الإطاحة بنظيره سباهان الإيراني، يوم أمس الخميس، من دور الـ 16.

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وفاز فريق الهلال في مباراة الإياب أمام سباهان اليوم الخميس بنتيجة 3/1، أحرزهم سالم الدوسري في الدقيقة 76، وروبن نيفيز في الدقيقة 82، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 90+7.

ونشر علي البليهي، صورة له في المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وغادر مدافع نادي الهلال المستشفى بعد ساعات، إثر تلقيه العلاج اللازم.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال، ضرب موعدًا مع نظيره الاتحاد في الكلاسيكو السعودي بـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا.