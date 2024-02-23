الأهلي يواجه الغيابات والإرهاق قبل مباراة ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يعاني النادي الأهلي من غياب 10 لاعبين عن صفوف الفريق، في مباراة ميدياما الغاني، المقرر لها في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن صفوف الأهلي كلا من، محمد الشناوي للإصابة، مروان عطية للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، محمود "كهربا" لعدم السفر مع بعثة الفريق لظروف عائلية، خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، المالي أليو ديانج لخضوعه لعملية جراحية في الركبة، أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا بسبب عدم الجاهزية، بالإضافة إلى عمرو كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد في قائمة الفريق الإفريقية.

كما يعاني الأهلي من الإرهاق، بسبب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها طائرة بعثة الفريق، بعد تعطلها في مطار أكرا، والوصول إلى مطار كوماسي، أمس الخميس، وفشل مساعي الأهلي في تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

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