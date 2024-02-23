تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية..تفوق الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - يستضف استاد بابا يارا مساء اليوم الجمعة المواجهة القوية والمرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي وميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب مجموعته بعد مرور 4 جولات برصيد 6 نقاط بينما يحتل ميدياما المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي ، وتذاع عبر قناة بي أن سبورتس.

وتستعرض “ بوابة الخليج 365 ” تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية..

والتقي الأهلي مع الأندية الغانية في 17 مباراة سابقة بتاريخ دوري أبطال أفريقيا ،حقق المارد الأحمر الفوز في 7 مباريات، بينما خسر في 5 مواجهات وتعادل في خمس مواجهات.