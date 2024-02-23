"لا أعذار".. برنامج الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حدد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، برنامج الفريق قبل مواجهة ميدياما الغاني، ويتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا، وتؤدي البعثة صلاة ظهر الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء.

ويعقد كولر محاضرة مع اللاعبين في الثانية إلا الربع، قبل أن يتحرك جميع أفراد البعثة إلى ملعب مباراة ميدياما عقب انتهاء المحاضرة.

ويراجع كولر بعض التعليمات الفنية والخططية مع اللاعبين، إذ قال عبر الموقع الرسمي للنادي: "هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة".

وشدد كولر على عدم وجود أي أعذار قبل مباراة ميدياما، رغم كل الصعوبات التي واجهها الفريق، وجميع اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم.

اقرأ أيضًا:

الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان

أوباميانج الهداف التاريخي للدوري الأوروبي

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي المتوقع ضد ميدياما الغاني