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جلسه بين مدير الكرة وجوميز على هامش مران الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اطمأن خلالها الأخير على كافة ترتيبات الإقامة في الجزائر.

ونقل جوميز سعادته لعبد الواحد السيد، على حُسن التنظيم منذ الوصول إلى الجزائر مساء أمس الخميس، وأشاد المدير الفني بفندق إقامة وملاعب التدريب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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