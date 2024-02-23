بيراميدز يطمئن على الحالة الصحية لبوبو وكريم حافظ

ياسر رشاد - القاهرة - اطمأنت بعثة نادي بيراميدز على حالة الثنائي كريم حافظ ومحمد رضا بوبو، بعدما تحسنت حالتهما الصحية بعد الإصابة بنزلة برد حالت دون مشاركتهما بشكل طبيعي في التدريب الأول للفريق في الكونغو والذي أقيم بالأمس قبل مواجهة مازيمبي.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دورالمجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض كريم حافظ وبوبو لنزلة برد بعد وصول البعثة إلى لوبومباشي وأجرى الجهاز الطبي الإجراءات اللازمة، حيث شارك كريم حافظ في جزء بسيط من تدريب الأمس، بينما لم يتمكن بوبو من المشاركة في التدريب الأول.

واطمأن الجهاز على حالة الثنائي قبيل التدريب الأخير الذي يقام عصر اليوم باستاد مازيمبي وقدرتهما على المشاركة في التدريب بالكامل بصورة