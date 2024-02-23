شفيق الغاني..قصة عاشق الأهلي في معقل الأشانتي

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الأهلي من جديد إلى مدينة كوماسي الغانية معقل قبيلة الأشانتي لخوض غمار التنافس ضد أحد فرقها التقليدية في دوري أبطال أفريقيا.

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وسيستضيف ملعب بابا يارا اللقاء المُرتقب مساء اليوم بين الأهلي وميدياما بذكريات طيبة للغاية لأصحاب القمصان الحمراء، فعلى أرض هذه المدينة تُوج المارد الأحمر بلقبه الأول في البطولة الأهم على مستوى أندية القارة السمراء في 1982 على حساب كوتوكو.

شفيق بقميص الأهلي

وعلى الرغم أجواء التنافس الناري بين الأهلي وأبناء مدينة كوماسي إلا أن ذلك لم يمنع شعبية الشياطين الحُمر من الانتشار في أوساط الشباب، ومن بين هؤلاء صديقنا شفيق شريف المُتيم بحُب الكيان.

وقال شفيق الذي يلعب كرة القدم في نادٍ محلي للهواة في غانا إنه بدأ مُتابعة الأهلي في 2006، ويُحب من لاعبي الأهلي القدامي والحاليين كل من وائل جمعة والخطيب ومحمد بركات وإمام عاشور ومحمد شريف.

شفيق بقميص الأهلي

ولفت شفيق الذي يبلغ من العُمر 28 سنة إلى أن سُكان مدينة كوماسي يعرفون الأهلي بسبب تاريخ التنافس القديم.

ويعود التنافس لنهائي كأس افريقيا للأندية الأبطال في 1982 التي شهدت تتويج الأهلي عل حساب كوتوكو، قبل أن يرد الفريق الغاني الدين للفريق الأحمر في نهائي 1983.

عاشق المارد الأحمر: الأهلي الأكثر شعبية في إفريقيا

واشار إلى أن الأهلي ذو شعبية كبيرة في كوماسي نظراً لوجود لاعبين من المدينة مثلوا ألوان النادي القرن مثل أحمد فيليكس وجون أنتوي.

وذكر شفيق الذي يحرص على ارتداء قمصان الأهلي خلال وجوده في كوماسي إن الناس يتوقفون أمامه حينما يرونه بقميص النادي الأكثر تتويجاً في العالم على حد قوله، وشدد قائلاً :"الأهلي هو النادي الأكثر شعبية في إفريقيا".

وأبدى شفيق استعداده لمُؤازرة الأهلي من ملعب المُباراة، وقال إنه يرغب في التقاط الصور التذكارية مع نجوم الأهلي إذا سمحت الظروف بذلك.