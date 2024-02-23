تطورات جديدة بشأن إصابة أحمد فتوح مع الزمالك

تلقى نادي الزمالك، خبرًا سارًا بعد مشاركة الظهير الأيسر أحمد فتوح، في جزء من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر.

ويلعب الزمالك ضد أبو سليم، يوم الأحد المقبل على استاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأدى فتوح تدريبات بالكرة وشارك في جزء من المران الفني، في إطار تنفيذه للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص به.

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وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة اللاعب ومدى قدرته على المشاركة في المران بشكل طبيعي، وكان فتوح تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.