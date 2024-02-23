بيراميدز يعلن جاهز نجميه لموقعة مازيمبي

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الجمعة، عن جاهزية نجميه لموقعة مازيمبي الكونغولي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، ضيفا ثقيلاً على نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم غد السبت، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ولم يشارك كل من محمد رضا “بوبو” وكريم حافظ من نزلة برد قوية، ولم يشاركا في المران الأول بالكونغو، أمس الخميس.

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وخضع الثنائي كريم حافظ، ومحمد رضا “بوبو”، لفحوصات طبية مكثفة قبل أداء المران الأخير، وتأكدت جاهزيتهما لخوض التدريبات بشكل طبيعي.

ويفتقد بيراميدز، جهود ثنائي خط الدفاع علي جبر ومحمود مرعي للإصابة.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة والخسارة في مبارتين.

فيما يتصدر نادي صن داونز الجنوب إفريقي جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، جمعها من الفوز في مبارتين والتعادل في مباراة والهزيمة في مباراة، وهو نفس عدد نقاط مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الثاني.