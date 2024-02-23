الاتحاد يضرب موعداً مع الهلال في ربع نهائي أبطال آسيا

الرياص - اسماء السيد - الرياض : قلب نادي اتحاد جدة السعودي تخلفه أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي إلى فوز 2 1 الخميس ليبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال اسيا لكرة القدم ويضرب موعداً مع مواطنه الهلال الذي جدّد فوزه على سباهان الإيراني 3 1 وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد ونافباخور أسفرت عن تعادل الفريقين سلباً الأسبوع الماضي.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله (45+6) والجورجي توما تاباتادزه (87، خطأ في مرمى فريقه) هدفي الاتحاد، والفرنسي كريم بنزيمة (25، خطأ في مرمى فريقه) هدف نافباخور.

في جدة، سنحت الفرصة الأولى لأصحاب الأرض عندما تبادل البرازيلي فابينيو الكرة مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي قبل أن يسدد الأول كرة لولبية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة بقليل (13).

ونجح الضيوف في افتتاح التسجيل عندما انبرى جامشيد اسكندروف لكرة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء الاتحاد حاول بنزيمة تشتيتها برأسه لكن خدع حارس مرماه لتستقر الكرة في شباكه (25).

وكان بنزيمة يشارك في ثاني مباراة له بعد عودته إلى صفوف الاتحاد ومشاركته في المباراة الأخيرة ضد الرياض في الدوري السعودي الاسبوع الماضي، وذلك بعد غياب قرابة شهرين، حيث كان آخر ظهور له في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال الخسارة التي مُني بها الاتحاد أمام النصر 2 5.

ويواجه ابن الـ36 عامًا انتقادات كبيرة بسبب أدائه مع ناديه الجديد الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2026.

وكاد الاتحاد يدرك التعادل أواخر الشوط الأول عندما سدد حمدالله كرة باتجاه الزاوية السفلى لكن حارس نافباخور أوتكير يوسوبوف ارتمى عليها وأنقذ الموقف.

وعوّض بنزيمة الهدف العكسي عندما مرر الكرة التي نجح منها حمدالله في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بمتابعة الكرة داخل الشباك بعد تمركزه عند القائم البعيد.

وتمكن بنزيمة من هز الشباك قبل نهاية المباراة بربع ساعة لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب تسلل المدافع المصري أحمد حجازي.

وحسم الاتحاد بطاقة التأهّل قبل نهاية المباراة حين مرّر صالح العمري كرة طائشة داخل المنطقة كانت في طريقها إلى خارج الملعب لكنها لمست مهاجم نافباخور تاباتادزه لتدخل شباكه وتمنح الاتحاد الفوز وبطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وطُرد لاعب نافباخور الصربي يوفان دوكيتش بالبطاقة الحمراء في الثواني الاخيرة من المباراة.

سيناريو هلالي مماثل

وجاء سيناريو المباراة الثانية في الرياض مماثلاً، لأن سباهان تقدم على الهلال بهدف سجله فارشاد احمد زاده (54)، لكن الفريق الإيراني تعرض لضربة قوية بطرد لاعبه سيافاش يزداني في الدقيقة 71 ليكمل فريقه الدقائق العشرين الأخيرة بعشرة لاعبين.

رمى الهلال بكل ثقله محاولاً استغلال النقص العددي في صفوف الضيوف وكان له ما أراد لأنه سجل ثلاثية تناوب عليها سالم الدوسري (76) والبرتغالي روبن نيفيش (82) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (90+7).

والفوز هو الثالث والعشرون للهلال توالياً في مختلف المسابقات.

وفي أول فرصة حقيقية للهلال سدد ميتروفيتش كرة رأسية رائعة تألق حارس سباهان في التصدي لها (20).

وعاد الهلال لإهدار هدف التقدم من جديد بعد انفراد البرازيلي ميشايل ديلغادو بمرمى سباهان، لكن الكرة مرت بجوار المرمى لينتهي الشوط الأول سلبا (35).

وافتتح أحمد زاده التسجيل لصالح سباهان مستغلاً تمريرة عرضية من جانب أميد نورافكن، وصلت إلى رامين رضائيان، الذي أوصل الكرة إلى فرشاد ليسددها داخل شباك الحارس المغربي ياسين بونو (54).

وزجّ المدرب البرتغالي جورجي جيزوس بسلمان الفرج بدلاً من محمد كنو، وناصر الدوسري بدلاً من ياسر الشهراني.

وكانت نقطة التحوّل في المباراة إثر طرد يزداني لاعب سباهان بعد تدخل عنيف (71).