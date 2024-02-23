تعرض الصفحة الرسمية لـ حسام حسن على فيس بوك للاختراق

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الصفحة الرسمية الخاصة بالكابتن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر -فيس بوك - للاختراق خلال الأيام الماضية، ويتم العمل حاليا والتواصل مع إدارة فيس بوك للعمل على إعادتها.

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موعد أول معسكر لـ منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

ينتظم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكر مغلق ١٢ من شهر مارس المقبل ، استعدادا للمشاركة في منافسات دورة دبي الودية.

وتقام منافسات دورة دبى الودية، المقرر انطلاقها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

تشكيل الجهاز الفنى المنتخب الوطني

حسام حسن مدير فنياً .

ابراهيم حسن مديرا للمنتخب الوطني.

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري.

وقرر حسام حسن ، إعلان قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر في الثالث من مارس.