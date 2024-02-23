أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حرص الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، على مؤازرة لاعبي الفريق خلال مرانهم الأول بمدينة عنابة، اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما رافق الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، لاعبي الزمالك في مران اليوم لمؤازرة الفريق قبل المباراة المرتقبة.

ويواجه الزمالك نظيره أبو سليم الليبي، في السادسة مساء الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

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