"في الكونغو لتكرار الانتصار".. مدرب بيراميدز يتحدث عن مواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، تفاصيل استعداده لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مشيرا إلى أنه يعلم مدى قوة الفريق.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "أعلم جيدا مدى الجودة التي يتمتع بها فريق مازيمبي، وشاهدت العديد من مباريات الفريق المنافس وأعلم كل تفاصيله ومدى قوته، لكنني على ثقة كبيرة من اللاعبين وأعلم مدى جودتهم و إمكانياتهم وخبراتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز وعبور تلك المواجهة الهامة".

وأضاف: "المنافس يعتبر خصما صعبا على ملعبه ووسط جماهيره، وبيراميدز يحتاج للفوز وسيلعب من أجله مهما كانت الظروف، ليس من السهل على أي مدرب تولي مهمة فريق قبل 10 أيام فقط من خوض مباراة كبيرة ومهمة في دوري الأبطال أمام فريق قوي على ملعبه ووسط جماهيره".

واختتم يورتشيتش تصريحاته: "سبق لبيراميدز تحقيق الفوز على مازيمبي في القاهرة بالجولة الأولى، وسيلعب هنا في الكونغو من أجل تكرار الانتصار، والفريق جاهزا تماما لتلك المواجهة الهامة، وسبق لي اللعب في أجواء مماثلة أكثر من مرة وأدرك مدى الصعوبة ولا يجب الحديث عن أي ظروف محيطة والتركيز فقط على الفوز والثلاث نقاط ولا بديل عن ذلك الهدف".

اقرأ أيضًا:

الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان

أوباميانج الهداف التاريخي للدوري الأوروبي

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي المتوقع ضد ميدياما الغاني