"كلام تافه".. سيد عبدالحفيظ يعلق على تصريحات ناصر ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تصريحات ناصر ماهر لاعب الأحمر السابق والزمالك الحالي، بشأن عدم وجود أساطير في النادي الأهلي.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات على قناة إم بي سي مصر: "تصريحات لا يجب الرد عليها، لا أقول لك ألا تعظم في المكان الذي تنتمي إليه، لكن يوجد تصريحات لا يجب أن نرد عليها، في بعض الكلمات يكون الأمر "تافه"، هذا كلام "تافه" ليس الشخص، يمكن أن يكون الشخص نفسه لم ينظر إلى حساب الكلام".

وأضاف: "كنت على خلافات مع المنظومة السابقة لنادي الزمالك، لكن من حسن الخلق والأدب ألا أذكر اسمه سواء بالجيد أو السئ، شخص غير موجود في المشهد، وبتمنى التوفيق لناصر ماهر".

وكان ناصر ماهر قال، في تصريحات سابقة، إن النادي الأهلي يضم أبطالا وليس أساطير، عكس الزمالك.

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