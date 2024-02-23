شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يقود هجوم الأهلي أمام ميدياما الغانى.. ونيدفيد والسولية فى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفن للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام ميدياما الغاني اليوم، الجمعة، على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

الوسط: كريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

مباراة الأهلي وميدياما اليوم هي الثانية بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، كانت المباراة الأولى يوم 25 نوفمبر 2023م في افتتاح مباريات دوري المجموعات، وانتهت بفوز الأهلي3- صفر، أحرزها محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت سبع عشرة مباراة، فاز الأهلي في سبع مباريات وتعادل في خمس مباريات، وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 24 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و 4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على كل من أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا لبطال الدوري عام 1982، وميدياما في افتتاحية مباريات المجموعة هذا الموسم، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك في دور الثمانية لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري عام 1977 بنتيجة 3- صفر.