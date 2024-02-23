شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريب على ملعب زامورا بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى أعمال الصيانة بملعب حلمى زامورا بميت عقبة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تجهيزه وعودة الأرضية إلى ما كانت عليه قبل انتخابات الجمعية العمومية الأخيرة. ومن المقرر أن يتسلم النادى الملعب من شركة الصيانة بعد شهر، على أن يعود الفريق للتدريب عليه مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة من الشركة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك عمل الصيانة بملعب حلمى زامورا، وترميم نجيلة الاستاد التى تعرضت للتلف بسبب إقامة خيمة الانتخابات عليها خلال شهر أكتوبر الماضى.

وتهالكت أرضية ملعب حلمى زامورا بسبب إجراء الانتخابات الأخيرة على أرض الملعب، وكان من المنتظر أن يتم بدء أعمال الصيانة يوم السبت الماضى، إلا إنه تم التأجيل لحين انتهاء فريق مواليد 2005 من إقامة مباراته أمام الأهلى، والتي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى وفاز الأحمر بهدفين دون رد.

ونقل الفريق الكروى الأول بالزمالك تدريباته للملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لحين انتهاء أعمال الصيانة.