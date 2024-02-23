شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لدينا حافز للفوز على ميدياما رغم صعوبات رحلة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استعدادات فريقه لمواجهة ميدياما الغاني التى تقام بعد قليل على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال كولر، فى تصريحات تليفزيونية، "جاهزون بشكل جيد رغم أن الظروف الصعبة التى واجهتنا فى رحلة غانا ولم تكن فى صالحنا بسبب تعطل الطائرة".

وأضاف مدرب الأهلى، "تدربنا بالأمس وجهزنا أنفسنا للمباراة نحن مستعدون ولدينا حافز كبير ونريد الفوز".

مباراة الأهلي وميدياما اليوم هى الثانية بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، كانت المباراة الأولى يوم 25 نوفمبر 2023م في افتتاح مباريات دوري المجموعات، وانتهت بفوز الأهلي3- صفر، أحرزها محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت سبع عشرة مباراة، فاز الأهلي في سبع مباريات وتعادل في خمس مباريات، وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 24 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و 4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على كل من أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا لبطال الدوري عام 1982، وميدياما في افتتاحية مباريات المجموعة هذا الموسم، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك في دور الثمانية لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري عام 1977 بنتيجة 3- صفر.